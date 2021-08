Vous n'imaginez pas le nombre d'années que vous passerez en ligne sur votre vie

NordVPN, un célèbre logiciel de réseau virtuel privé vient de dévoiler les résultats de son étude sur le temps passé en ligne dans notre vie. Notre temps de connexion ne fait qu'augmenter : pour un utilisateur français, cela correspond à 27 ans, 7 mois et 9 jours de son existence.

Un tiers de notre temps en ligne !

Un tiers de notre vie s'effectuerait en ligne. Un chiffre gargantuesque à notre échelle qui démontre l'omniprésence d'Internet dans notre quotidien. Que ce soit au travail, pour les études, pour ses passions ou encore sa vie personnelle, plus rien ne se fait sans être connecté. D'après l'étude de NordVPN, la moyenne des utilisateurs français est d'environ 56 heures par semaine, ce qui équivaut à 122 jours par an. L'espérance de vie en France se situant aux alentours de 82 ans, on obtient donc une estimation de 27 ans et 7 mois. Un chiffre ahurissant qu'il est difficile d'imaginer voir baisser tellement nos habitudes se déplacent de plus en plus vers des plateformes toujours plus connectées.

Travail et réseaux sociaux se taillent la part du lion

Mais alors comment se découpent ses 56 heures ? Tout d'abord, le travail occupe la plus grande partie de ce temps avec environ 20 heures. Les 36 heures restantes représentent le temps libre et les diverses occupations disponibles sur Internet. Sans surprise, les réseaux sociaux accaparent la majorité de notre activité. Selon l'étude NordVPN, les Français passent en moyenne 6 heures et 39 minutes sur les principaux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou encore Twitter.

Streaming et VOD : la détente passe par Internet

Les plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime sont devenues quasiment incontournables dans notre quotidien. Cela se ressent dans les chiffres : on passerait en moyenne 6 heures et 18 minutes par semaine à regarder un film, une série ou un documentaire. Les vidéos à la demande ont de beaux jours devant elles, tout comme les vidéos en ligne. Les plateformes types YouTube sont devenues des incontournables et l'on ne compte plus le temps passé dans les tréfonds de l'algorithme. Par semaine, cela correspondrait à environ 4 heures et 40 minutes à visionner des vidéos en ligne. Forcément, la musique est présente dans le classement : 3 heures et 30 minutes sont consacrées par les Français à l'écoute de leurs artistes favoris. Les recherches, les jeux en ligne et tâches administratives (banque, assurance, sécurité sociale...) occupent environ chacune 2 heures et 30 minutes. Petite surprise, le shopping en ligne, pourtant devenu particulièrement important dans nos habitudes de consommations, ne retient notre attention qu'à hauteur de 1 heure et 45 minutes.

Eduquer à une gestion responsable des données personnelles