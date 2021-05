Vous n'êtes pas du matin ? 5 conseils pour sortir du lit avec le plein d'énergie.

Nous rassemblons ici quelques conseils qui vous aideront à devenir une personne matinale et à commencer votre journée de la meilleure des manières.

S'entraîner à la maison est souvent plus facile que de se rendre à la salle de gym ou à la piscine, et cela vous donne la possibilité de choisir le niveau d'intensité de votre séance en fonction de votre énergie matinale. Même le yoga ou les étirements vous permettront d'entamer la journée avec un léger regain d'énergie.

Attaquer les trottoirs à 7h, ce n'est pas fait pour tout le monde mais si vous pouvez conserver un rythme tranquille, cela peut aider à vous réveiller le corps et l'esprit, et donner un coup de pouce à votre santé.

Plutôt que de sortir précipitamment de chez vous avec une tranche de pain grillé, prenez le temps de prendre un petit déjeuner qui vous plaira et qui vous donnera assez d'énergie pour durer jusqu'à l'heure du dîner. Ajoutez des œufs ou du saumon fumé à votre pain, ou, si vous avez le temps, réchauffez un bol nourrissant de porridge.

Si vous savez que vous êtes sur le point de déguster quelque chose de nutritif et délicieux , sortir du lit est bien plus facile !

Levez-vous pour prendre le petit déjeuner avec votre partenaire et partager un peu de temps ensemble avant le travail ou prenez rendez-vous avec un collègue pour prendre un café ensemble dans le quartier.

Arrêtez d'appuyer sur le bouton "snooze"

Cela peut être une habitude difficile à rompre et au premier abord, contre-intuitive : nous sommes nombreux à penser que dix minutes de sommeil supplémentaires nous aideront à nous sentir plus énergiques quand nous sortirons du lit.

Cependant, selon les experts, appuyer sur le bouton de répétition à plusieurs reprises ne procure pas un sommeil de bonne qualité et n'aide pas à se sentir plus reposé car on n'a pas le temps de replonger en sommeil profond.

En fait, il serait préférable de simplement régler le réveil plus tard plutôt que de faire traîner tout le processus. Alors essayez de vous lever dès que votre alarme se déclenche.