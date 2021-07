Vous détestez les moustiques ? Eux, au contraire, risquent de vous aimer de plus en plus

Nous sommes nombreux à redouter les piqûres de moustique lorsque l'été pointe le bout de son nez. Malheureusement, les moustiques pourraient nous piquer encore davantage dans les années à venir. La raison ? L'urbanisation et le réchauffement climatique.

On savait déjà que le réchauffement climatique allait accélérer la prolifération de moustiques. Une recherche parue en 2020 dans la revue Current Biology et menée sur le moustique Aedes Egypti, plus communément appelé moustique tigre, le confirme. Si tous les moustiques (il en existe plus de 3.000 espèces) ne piquent pas les humains, cette espèce de moustique aime non seulement le sang humain mais transmet des virus dangereux tels que Zika, Chikungunya ou encore la fièvre jaune.