Votre smartphone bientôt capable de savoir si vous être ivre

Boire ou conduire, il faut choisir. Or, demain, c'est peut-être votre téléphone qui vous autorisera ou non à prendre le volant, selon une étude menée par un groupe de chercheurs des universités de Stanford et de Pittsburgh (États-Unis) publiée dans le "Journal of Studies on Alcohol and Drugs".

Cette étude a porté sur 22 volontaires, adultes, qui ont chacun bu assez de vodka pour atteindre un taux d'alcoolémie de 0,2%, largement supérieur au 0,08% toléré aux États-Unis. Ils ont ensuite été soumis à différents exercices via l'application mobile phyphox avec un smartphone équipé d'un accéléromètre à trois axes attaché au bas du dos.

En termes de méthodologie, les participants ont d'abord été invités à faire 10 pas aller et retour en étant sobres. Ces données ont ensuite été comparées à la même démarche après avoir bu, effectuée 7 fois de suite à une heure d'intervalle, une opération à chaque fois suivie d'un alcootest.