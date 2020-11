Vivre près d'un espace vert dissuaderait de fumer.

Vous avez décidé d'arrêter de fumer ? Patchs, gomme à mâcher, hypnose, coaching.... Les méthodes pour se sevrer ne manquent pas. Mais une nouvelle donnée récemment mise en lumière dans une étude pourrait s'ajouter à la liste : vivre à proximité d'espaces verts.

Selon cette recherche conduite par l'université anglaise de Plymouth, les personnes vivant près de jardins, parcs ou forêts sont moins susceptibles de fumer ou plus disposées à renoncer au tabac. Conduite à partir de données recueillies issues de la Health Survey for England (HSE), les travaux ont analysé le mode de vie de plus de 8.000 adultes, à partir de questions relatives à leur santé et à leur lieu de résidence (entre autres). L'étude a été publiée dans Social in Science & Medicine.