Viande imprimée en 3D, insectes ou "fauxmage" : qu'est-ce qu'on mange ce soir ?

Vous reprendrez bien un peu d'insectes avec votre steak imprimé en 3D ? Les alternatives à la viande sont de plus en plus nombreuses. Selon le rapport annuel de l'agence spécialisée DigitalFoodLab, le secteur de la FoodTech a suscité l'intérêt d'investisseurs au point de sortir leur portefeuille à hauteur de 2,7 milliards d'euros.

De nombreuses alternatives à la viande voient le jour. Certaines miment le goût et la texture de la viande, d'autres jouent sur de nouveaux produits, comme les insectes, et préfigurent notre nourriture de demain. A table !

Se mettre aux vers

Oui, vous avez bien lu. La bien nommée société Ynsect élève des vers de farine, poétiquement appelés scarabées Molitor ou Buffalo, destinés aux animaux, aux poissons et aux plantes. Les animaux sont élevés en ferme urbaine verticale, à Amiens.

L'entreprise planche sur une recette pour les humains et vient d'obtenir une opinion favorable de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA). Il s'agira de farine obtenue à partir des insectes - et non la totalité de l'animal - et elle sera proposée dans les domaines du sport et de la santé.