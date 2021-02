Vers une banalisation des sextoys, en solo comme en couple

Anneaux, vibromasseurs et boules de geisha : Félix fait le tour des sextoys sur Tipik ! - La... Tous les matins, Jérémy alias « Djé », Hélo et Vinche boostent votre réveil! Humour, jeux, défi, cadeaux, good vibes et le meilleur de la playlist Tipik. Mais pas que... En effet, tous les matins, un chroniqueur est invité dans le studio de la matinale afin de développer un sujet précis ! Ce mercredi, Félix Francotte nous partageait son achat de la semaine : des sextoys... Sur AliExpress ! Et oui, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'acheter ce genre de gadget dans un magasin, sachez que cette plateforme en ligne regorge de produits plus surprenants les uns que les autres ! Ce matin, il y en avait pour tous les goûts : anneaux en latex pour messieurs, mini vibromasseurs pour mesdames... Les célibataires étaient également à l'honneur, avec de quoi se faire plaisir.... seul : "œufs creux" ou boules de geisha, Félix nous a fait découvrir des instruments parfois loufoques : en attestent les les pénis à "rallonge", à découvrir en vidéo. Bien que ces accessoires soient peu chers, Félix a rappelé que la qualité des composants laissait à désirer et n'était pas forcément la plus recommandée pour votre santé et celle de notre chère planète. Alors, pour ou contre les sextoys achetés en ligne ? Rendez-vous de 6h à 9h sur Tipik en radio et en télé.