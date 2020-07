USA : 80% des entreprises comptent maintenir le télétravail après la crise.

"Deux répondants sur trois sont 'tout à fait d'accord' ou 'd'accord' que l'expérience de leur entreprise avec la pandémie de Covid-19 conduira à l'avenir à des modalités d'embauche et de travail plus flexibles dans leur entreprise", souligne l'Association nationale pour l'économie des entreprises (NABE) dans son rapport trimestriel.

Plus de 80% des répondants ont indiqué que leur entreprise maintiendra "un certain degré" de télétravail après la crise.

L'enquête, menée du 2 au 14 juillet, portait sur le climat des affaires dans leur entreprise ou industrie. Elle reflète les résultats du deuxième trimestre et les perspectives à court terme.

L'activité économique au ralenti

S'agissant de leur activité, une entreprise sur trois a repris ses activités normales. Mais presque autant de sociétés disent ne pas s'attendre à ce que leurs activités normales se poursuivent plus de six mois.

Le secteur de la finance, des assurances et de l'immobilier est celui dont le plus grand nombre d'entreprises a repris une activité normale (42%), suivi du secteur des services (35%). Mais 29% estiment que ce retour à la normale n'excédera pas les six mois, contre 16% en avril.

L'enquête a été menée au pleine résurgence de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis. Dans le sud et l'ouest du pays, des villes et Etats ont dû se résoudre à prendre des mesures pour endiguer le coronavirus, ralentissant la reprise économique.