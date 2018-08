Une journée détente aux thermes de Spa

Un brin d'histoire

Depuis maintenant un siècle et demi, Spa est devenue synonyme de cure, de soins et de bien-être. En 1868, avec la création du premier bâtiment des Thermes, naissait le thermalisme tel qu’on le connaît aujourd’hui et tel qu’il est encore pratiqué à Spa, pour le plus grand bonheur des curistes venus du monde entier (et notamment les familles royales européennes!). On y croise des écrivains, des artistes en tout genre, des reines, des tsars et même des empereurs !

En 1868, la ville de Spa est en ébullition. De nombreux édifices voient le jour, comme le bâtiment historique "l’établissement des Bains" situé dans le centre et classé mais ne faisant plus partie des thermes aujourd'hui. Ce très chic établissement proposait des soins de balnéothérapie, bains de tourbe, bains carbo-gazeux, douches thermales et bien d’autres encore, grâce aux eaux de source minérales naturelles, dont les vertus sont aujourd’hui reconnues scientifiquement.