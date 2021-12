Un chatbot pour surmonter l'angoisse des fêtes de fin d'année

La perspective de vous retrouver en famille autour de la table de Noël vous donne de l'urticaire ? Vous souffrez de natalophobie ? Pour vous aider, la plateforme de téléconsultation Qare propose "Mon Sherpapa Noël ", un chatbot conçu par des psychiatres et présenté comme un outil pour survivre aux fêtes de fin d'année en famille.



Co-créée par la psychiatre Dr Fanny Jacq (directrice santé mentale de Qare) en collaboration avec des chercheurs du CNRS et de l'Institut du Cerveau (ICM), l'application identifie le profil de l'utilisateur, puis propose un suivi personnalisé en fonction de l'évolution de son humeur et de ses émotions. Elle est disponible toute l'année sous le nom dans l'appstore, mais elle a été spécialement customisée pour Noël afin d'aider ceux pour qui les fêtes sont une source d'angoisses.



Téléchargée plus de 230.000 fois, l'application "Mon Sherpapa Noël" propose différentes activités comme du coaching pour gérer les pensées anxieuses ou adopter une attitude bienveillante envers soi-même ou encore des exercices basés sur les thérapies comportementales et cognitives et axés autour de la pensée positive. Le tout pensé à par des psychiatres, psychologues et assistantes sociales.