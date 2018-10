On vous explique ce que sont ces boissons et ce qu'on en a pensé.

Tendance a testé 3 boissons bio qui sont arrivées sur le marché plus ou moins récemment : Talina, MiniMarieTea et Honest.

Toute la rédac y a gouté et il obtient un résultat de validation de 11/13. Un peu sucré, il permet d’avoir un petit boost pendant la journée quand les batteries se déchargent. Le goût est surprenant car nous ne sommes pas habitués à consommer de l’hibiscus mais une fois la surprise passée, on apprécie!

Talina soutient des coopératives de cultivateurs de fleur d’hibiscus bio au Sénégal, qui grâce à leurs initiatives font travailler plusieurs groupements de femmes. Elles cultivent les fleurs d’hibiscus et vendent leurs récoltes au juste prix via la coopérative.

Les matières premières sont bio (eau, fleur d’hibiscus séchée bio, sucre de canne bio, arômes 100% naturels), la boisson ne contient pas de conservateurs et est stabilisé par haute pression (HPP) pour préserver aux mieux goût, vitamines et valeurs nutritionnelles.

Eva et Jules, couple belgo-sénégalais, travaillent dans leur société de restauration-traiteur depuis 2015. Lors des événements, les invités appréciaient la boisson aux fleurs d’hibiscus qu’ils proposaient. Introuvable en Belgique, ils décident tous les deux de créer Talina (mélange de leurs deux filles : Talia et Lina).

Elle donne de l'énergie : riche en vitamine C et en oligo-éléments.

régule la pression artérielle, lutte contre l’hypertension et réduit le risque d’accidents cardio-vasculaires et de crises cardiaques.

Il existe plus de 100 sortes de fleurs d’hibiscus, Talina utilise l’hibiscus Sabdariffa (chabadabada, chabadabada), également surnommée fleur du soleil. Cette plante naturelle et délicieuse est également connue pour ses bienfaits:

MiniMarieTea : des tisanes bio pour les enfants

Trois boissons bio : Talina, MiniMarieTea et Honest. Qu'est-ce qu'on en pense? - © MiniMarieTea

Boire plus d'eau pour une meilleure santé

Une enquête nationale de consommation alimentaire révélait, en mars dernier, que 73% des Belges ne buvaient pas assez d’eau ou de boissons non sucrées. Les enfants et les jeunes sont les plus concernés par ce problème. Plus de 98% des 6-9 ans devraient boire davantage d’eau et la tranche d’âge des 10 à 13 ans affiche elle aussi le score inquiétant de 95%.

De plus en plus d’enfants souffrent d’obésité. En cause : les mauvaises habitudes alimentaires, stimulées par l’abondance de sodas, friandises et autres en-cas et boissons riches en sucres.

Des tisanes comme les grands mais pour les enfants

Isabelle Moussiaux s’est mise à la recherche de la solution pour amener les enfants à siroter du thé froid ou chaud. Elle nomme sa boisson comme sa fille : Marie.

Fini le temps du coca au diner et du fanta à la récré. Les parents tentent de plus en plus de proposer des boissons bonnes pour la santé et bio si possible. C'est dans cette lignée que MiniMarieTea s'inscrit et propose aux parents une alternative qui pourra plaire aux enfants puisque la boisson joue sur les couleurs et les goûts.

MiniMarieTea en 4 saveurs

Marie Brown (rooibos et cannelle), Marie Red (églantier), Marie Green (menthe marocaine) et Marie Blue (camomille). Détail : les infusions (sans aucune théine) peuvent être dégustées aussi bien chaudes que froides. L’eau se colore en fonction des herbes (rouge, bleu, vert-brun et jaune).

Ce qu'on en a pensé

Nous avons testé les 4 tisanes et il en ressort que tous les goûts et les couleurs sont dans la nature! Certains ont détesté le Marie Green, d'autres l'ont adoré, la camomille semble peu sucrée et légèrement amère pour les enfants, le rooibos fait l'unanimité et l'églantier étonne par sa couleur bleue!