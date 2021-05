Travailler 55 heures ou plus par semaine serait (très) dangereux pour la santé

Les longues heures de travail seraient à l'origine de centaines de milliers de décès prématurés dans le monde, notamment chez les hommes. Le fait de travailler 55 heures ou plus par semaine augmenterait même la mortalité liée aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Et en plus, travailler trop peut vous rendre chauve (non, sans rire) ! Le phénomène pourrait s'aggraver avec la pandémie de Covid-19, qui a bousculé nos habitudes et fait émerger de nouveaux modes de travail, les salariés sont surchargés de travail et épuisés, spécialement dans la genénération Z. Les personnes concernées représentent 9% de la population mondiale.

L'excès de travail fait bondir les risques d'AVC et de maladies cardiaques

Pas moins de 745.000 décès dus à un accident vasculaire cérébral (AVC) ou à une cardiopathie ischémique en lien avec de longues heures de travail ont été enregistrés dans le monde en 2016, d'après le bilan publié par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'Organisation internationale du Travail (OIT) dans la revue Environment International. Cela représente une augmentation de 29% depuis 2000 En détails, l'OMS et l'OIT estiment à 398.000 et 347.000 le nombre de personnes décédées des suites d'un AVC et d'une maladie cardiaque, respectivement, en raison d'une charge de travail d'au moins 55 heures par semaine. En 16 ans, le nombre de décès imputables à des cardiopathies liées à de longues heures de travail a augmenté de 42%, tandis que le nombre de décès dus à des AVC a augmenté de 19%. Autre constat et non des moindres, les semaines de travail de 55 heures et plus seraient à l'origine d'une hausse estimée de 35% du risque d'AVC par rapport à une semaine plus légère de 35 à 40 heures de travail. Un chiffre qui s'établit à 17% pour le risque de décès par cardiopathie ischémique.

Les hommes seraient plus exposés que les femmes

Les hommes seraient davantage touchés que les femmes, avec près des trois quarts des décès enregistrés (72%). Si l'on s'intéresse aux différentes régions du monde, c'est le Pacifique occidental et l'Asie du Sud-Est qui seraient les plus exposées, tout comme les travailleurs d'âge moyen ou plus âgés sont plus concernés que les jeunes. "La plupart des décès enregistrés concernaient des personnes âgées de 60 à 79 ans, qui avaient travaillé pendant 55 heures ou plus par semaine lorsqu'elles avaient entre 45 et 74 ans", précise le rapport.

La généralisation du télétravail pourrait accroître le phénomène