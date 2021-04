Travail : testez votre esprit d'équipe et vos talents de négociateur grâce à la réalité virtuelle.

Et si on s'immergeait dans la réalité virtuelle pour explorer notre niveau d'intelligence émotionnelle, tester notre capacité à négocier ou à résoudre des problèmes complexes ?

2 scénarios, 2 mises en situation réalistes

Scénario 1 : vous êtes dans un gymnase et vous vous apprêtez à disputer une partie de handball. Face à vous, devant la cage de but adverse, trois joueuses vous font barrage. La balle est dans votre camp, ou plutôt se trouve dans votre main. Plusieurs choix s'offrent à vous : jouer en solo et contourner les joueuses pour marquer. Ou bien vous tourner vers une coéquipière située à votre droite et lui passer le ballon. Vous pourrez rejouer plusieurs fois, en changeant de stratégie comme bon vous semble. Vous avez une minute pour marquer le plus de buts possible.

Scénario 2 : vous êtes sur le toit d'un immeuble en plein cœur de New York. Votre mission ? Convaincre les trois personnes qui se trouvent avec vous de sauter au-dessus du vide, sans s'écraser au sol. Le temps presse. Pour vous aider, quatre objets sont à votre disposition : un parachute, une mystérieuse enveloppe, un pistolet et un lingot d'or.

Ces scénarios ne correspondent pas à ceux d'un nouveau jeu vidéo, mais à ceux d'un programme de réalité virtuelle conçu pour les entreprises, afin de permettre à ces dernières de tester les compétences comportementales et le savoir-être des candidats et/ou de leurs employés. Exit donc les tests classiques de personnalité à choix multiples.