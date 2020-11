"Travail asynchrone" : ça veut dire quoi ?

Et si l'on se mettait au travail "asynchrone" ? Ce mode de travail fonctionne sur un système horaire plus flexible. Facilement applicable grâce au télétravail, il prône surtout un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Des horaires décalés pour plus de productivité

Un mode de fonctionnement grandement favorisé par le travail à distance, puisqu'il permet de s'organiser plus facilement selon son emploi du temps. Un sondage réalisé par l'entreprise Deskeo publié en avril dernier montrait d'ailleurs que 62% des Français sondés souhaitaient plus de télétravail, dont 19% "afin de pouvoir s'organiser plus librement".

Les parents qui doivent emmener et chercher leur(s) enfant(s) à l'école peuvent par exemple plus facilement aménager leur emploi du temps, en commençant leur journée plus tôt (ou plus tard) que leurs collègues. Une aubaine aussi pour celles et ceux qui ont un rythme biologique "décalé", qui aiment se lever à l'aube pour profiter du calme d'un foyer endormi ou qui au contraire, redoublent d'efficacité une fois la nuit tombée.

Plusieurs entreprises prônent les bénéfices du travail asynchrone sur la productivité des salariés. Le fait que tous les collaborateurs ne soient pas connectés au même moment de la journée va par exemple diminuer la fréquence des réunions.

Bien sûr, ce mode de travail fonctionne plus ou moins bien selon les secteurs professionnels et s'adapte par exemple peu aux métiers du milieu médical ou de la vente. Mais pour tous les domaines d'activité où il est possible de travailler à distance, un rythme qui sort des heures de bureau classiques peut s'avérer intéressant.