Top 3 des sports à pratiquer en plein air à l'ère du coronavirus.

Quel est le point commun entre le fitness, le yoga et le cross-fit ? Ces trois sports sont nés dans des salles mais peuvent aussi se pratiquer à l’extérieur. Ils le sont même de plus en plus depuis l’arrivée de la pandémie de Covid-19 et les mesures de distanciation sociale instaurées presque partout dans le monde.

En pleine saison estivale et avec la menace d’une deuxième vague de Covid-19, le sport pratiqué en extérieur semble avoir la cote. Sans compter le casse-tête des masques, qui posent moins problème dehors, même si de plus en plus de villes l’imposent à l’extérieur.

Voici trois sports tendance, même pratiqués à l’extérieur.