Tous les jours on est submergé par les couples qui s'embrassent langoureusement, par les films romantiques où les âmes sœurs se retrouvent, par les publicités qui vous poussent à acheter un parfum à votre homme,... Mais il est où mon homme à moi?

Le jour où vous le rencontrerez, votre corps vous lancera des indices que vous ne pourrez pas nier. Les phéromones vont exploser dans votre cerveau et une ribambelle de symptômes se déclareront : mains moites, cœur qui bat plus (trop?) vite, chaleur aux joues, nœud au ventre.

Tomber amoureux c'est comme tomber malade, mais en plus agréable grâce à la sécrétion de molécules chimiques euphorisantes comme la dopamine, l'ocytocine, l'adrénaline et la vasopressine. Un cocktail explosif qui a des effets proches de la prise de cocaïne!

Mais tomber amoureux c'est plus qu'une attirance physique. Après avoir écouté votre cerveau et compris que ce bel homme, l'ex de votre amie, est effectivement attirant, il faut aller plus loin. C'est là que les choses se compliquent et qu'il faut apprendre à se connaitre (quitte à être déçue). Quoi de mieux que les 36 questions pour tomber amoureux dont on vous parlait dans cet article?

Après cela, si le courant passe, vous aurez atteint la 3ème étape qui consiste à créer une intimité et des souvenirs. C'est là que le coup de foudre évoluera en amour.

Les premiers moments sont souvent les plus agréables, les plus intenses, les plus passionnels. Mais si vous ne le sentez pas, rien ne sert de forcer. Le prochain sera peut-être le bon!