Télétravailleurs, voici les plantes qui doivent orner votre bureau pour booster votre productivité !

Plus heureux, mais aussi plus efficace en positionnant simplement des plantes vertes sur notre bureau. Notre productivité au travail serait augmentée de 15%, d'après des recherches scientifiques.

Le jasmin

Jasmin - © dtimiraos - Getty Images

Le joli végétal aux pétales blancs délicats ne serait pas que ravissant pour nos mirettes, il permettrait aussi de réduire notre anxiété, notre stress et empêcherait de tomber en dépression. Avis aux salariés qui ne se sont pas encore adaptés au télétravail...

D'après des recherches scientifiques, le parfum diffusé par le jasmin agirait sur les cellules nerveuses et favoriserait le repos. Ce serait même plus efficace que d'avaler des médicaments contre l'anxiété. On connaît déjà les vertus de l'huile essentielle de jasmin, qui est recommandée pour trouver plus facilement le sommeil. Celle-ci est aussi prescrite pour se relaxer plus facilement.

Sinon, pour réduire votre stress, d'autres choix s'offrent à vous : de la lavande, un pot de basilic ou de menthe, ou un palmier Areca pour ceux qui ont l'espace suffisant dans leur bureau.