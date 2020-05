Télétravail : "Sit Better, Work Better", des recommandations pour prévenir les maux

La célèbre maison d'édition suisse, connue pour éditer la crème du design international et notamment des assises plus iconiques les unes que les autres, vient à la rescousse de nos dos abîmés. La faute à une mauvaise maîtrise du télétravail, quasi généralisé pour les employés de bureau.

Avis aux colonnes vertébrales des travailleurs assis, mises à rude épreuve depuis le commencement de la crise liée au Coronavirus : votre calvaire va peut-être prendre fin.

Confinement et précaution font que la plupart d'entre eux n'ont pas encore retrouvé le chemin du bureau et pourraient poursuivre, pour encore longtemps, leurs activités chez eux. Mais problème, personne n'avait vraiment pensé à avoir recours aux lumières d'un ergonome. D'autant plus que le trajet quotidien et la pause de midi se sont considérablement réduits.

La maison d'édition Vitra vient à votre rescousse à travers trois conseils pour réussir comme des chefs vos séances de télétravail.