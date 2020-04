Télétravail en confinement : comment soulager le mal de dos ?

Le confinement a mis une grande partie des Belges en télétravail et nombreux sont ceux qui, sans équipements adéquats, souffrent de maux de dos. Comment les soulager ? Et surtout : comment faire pour les éviter ?

En télétravail, on a tendance à faire moins de pauses et ne pas compter ses heures. Or, il n’y a rien de naturel à rester immobile 8h par jour, penché vers l’avant, assis à un bureau. Toutes les 2h au moins, prenez quelques minutes pour vous lever, marcher, boire de l’eau et étirer votre dos. Voici quelques exercices rapides et faciles à réaliser :

Agrandissez-vous le plus possible, en levant les bras tendus au-dessus de la tête. Les pieds sont bien ancrés dans le sol et le dos n’est pas cambré. Tenez au minimum 10 secondes. Pour un stretching latéral : toujours en position debout, jambes écartées à hauteur des hanches, tendez le bras gauche vers le haut, et inclinez légèrement votre buste vers la droite. Répétez l’opération dans l’autre sens. Asseyez-vous sur le bord d’une chaise, pieds ancrés dans le sol. Étirez-vous vers le haut (cf. 1) puis basculez votre buste en avant, vers vos cuisses. Les bras suivent le mouvement. Revenez ensuite doucement en position assise. À répéter 3 fois en inspirant à l’étirement et en expirant au basculement. Toujours assis bien droit, étirez votre nuque en basculant votre tête doucement de gauche à droite (l’oreille vers l’épaule). Enfin, étirez votre épaule en ramenant, au niveau du coude, votre bras tendu vers votre buste avec votre main opposée. À faire dans les deux sens.

Pour un tuto imagé, vous trouverez sans peine sur Youtube de nombreuses vidéos sur le sujet. Trouvez celle qui vous correspond le mieux, et pratiquez régulièrement.