Télétravail : comment rester éveillé et alerte devant son ordinateur ?

Quelques astuces pour ne plus s’endormir sur son ordinateur © Getty Images/iStockphoto

Plus d’un an que nous sommes en télétravail et il est parfois difficile de trouver la motivation pour bosser ou encore de rester bien éveillé devant son ordinateur, seul, tous les jours. Voici quelques conseils pour vous aider à garder les yeux bien ouverts en télétravail. Le stresse de cette période, les mauvaises nuits qui s’enchaînent, la solitude, l’espace professionnel mélangé à l’espace privé, … Il y a de nombreuses raisons qui expliquent que vous ne dormiez pas assez et que vous piquiez du nez devant votre ordinateur.

Bien dormir, la clé d’une attention accrue

Faites une sieste

Des vraies pauses pendant la journée

© Getty Images/fStop Il est important de prendre des petits breaks pour ponctuer la journée et permettre à votre cerveau de refaire le plein d’énergie et de concentration. Mais attention, ces pauses doivent être réelles, elles doivent inclure une coupure claire avec votre travail. Il existe ici deux sortes de pause que vous pouvez conjuguer : la pause mentale et la pause physique. Pause physique Levez-vous, faites quelques pas, passez l’aspirateur ou faites la vaisselle, replanter le basilic ou tailler la lavande, faites des pompes ou 3 km sur votre vélo d’appartement. Ces activités physiques relanceront la machine, la circulation sanguine repart et votre cerveau sera mieux irrigué.

Pause mentale Votre ordinateur doit être silencieux, vous ne regardez pas votre téléphone et vous faites quelque chose qui n’est en rien lié au boulot. De cette manière, vous prendrez un quart d’heure pour réveiller votre cerveau embrumé par le boulot et vous reviendrez beaucoup plus alerte pour la suite de la journée.

Ne mettez pas trop de chauffage

Ne travaillez pas non plus dans un froid glacial mais une température trop élevée peut augmenter la sensation de somnolence qui ne vous aidera pas à rester alerte devant votre ordinateur. Une température entre 20 et 24 degrés pour travailler à un bureau est une bonne température en fonction de vos préférences (et si vous êtes particulièrement frileux ou pas).

Mangez léger et ne grignotez pas (sauf des fruits)

Pour éviter que tout votre sang aille s’occuper de la digestion de votre énorme raclette du midi, ne mangez pas une énorme raclette ce midi. Mangez suffisamment pour avoir de l’énergie mais pas trop pour éviter la somnolence qu’on connaît tous après un (trop) gros repas. Si vous avez faim souvent, privilégiez les fruits et autres légumes faciles à manger : pommes, carottes, fraises (c’est justement la saison !).

Discutez avec un collègue

Lorsqu’on était au bureau, on était souvent interrompu par nos collègues autour et, même si parfois cela tombe mal, cela permet également à votre cerveau de faire une petite pause entraînante qui vous fait du bien et vous permet de repartir après avoir ri ou partagé vos pensées. Prenez quelques minutes pour discuter avec un collègue par message ou appelez-vous sur le temps de midi.

N’abusez pas du café