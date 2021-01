Télétravail : 4 applications pour booster sa concentration

Pas toujours facile de se concentrer lorsqu’on est en télétravail , n’est-ce pas ? Les distractions sont multiples et la tentation de faire autre chose ou de "s’accorder une petite pause" est grande lorsqu’on reste chez soi. Heureusement, il existe des applications qui vont nous aider à canaliser notre attention et à rester focus. Petit tour d’horizon :

Comme son nom l’indique, l’application Focus To-Do mixe les "to-do list" avec la célèbre technique des pomodoros . Le principe est simple : après avoir établi votre liste de tâches à réaliser, vous pouvez fixer un temps d’exécution. Il ne vous reste plus qu’à vous concentrer, l’application se charge du reste. Tant que le minuteur ne résonne pas, c’est que vous n’avez pas fini votre mission.

Faites pousser une immense forêt et restez concentré avec l’application Forest ! Comment ça marche ? Lancez l’application et plantez une graine virtuelle dès que vous commencez à travailler. Un minuteur se déclenche alors et votre graine pousse petit à petit, jusqu’à devenir un arbre. Mais attention : si vous quittez l’application pour consulter vos messages ou pour jeter un petit coup d’œil sur Instagram avant la fin du temps impartit, votre arbre meurt (oui, c’est triste). Ultra-efficace pour les accros du smartphone !