Suivre un régime peut aussi faire perdre du poids à sa famille

Faire perdre du poids à sa famille en se pliant soi-même à un régime, c'est possible. Pendant deux ans, des chercheurs de l'hôpital Del Mar à Barcelone ont suivi un panel de 148 adultes qui ne suivaient pas de régime, mais dont un membre de la famille était inscrit au programme Predimed-Plus. Ce dernier, destiné aux personnes obèses, est un programme de perte de poids alliant un régime méditerranéen et une activité physique régulière.

Une perte moyenne de 4 kg après deux ans

Au terme de cette étude, les chercheurs ont noté une perte de poids moyenne de 1,25 kg après un an et de 4 kg au terme des deux ans sur ces 148 adultes. Les patients qui ont suivi le programme Predimed-Plus ont perdu quant à eux 5kg au bout d'un an et 7kg au bout de deux ans.

Les chercheurs précisent que les bénéfices de ce régime ont été plus importants pour les proches des patients (groupe constitué à 75% par les conjoints et à 25% par des frères, des soeurs, des parents ou des enfants) qui ont mangé régulièrement avec le patient ou si la personne au régime préparait elle-même les repas.