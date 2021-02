Sous la douche, aux toilettes, dans la rue... Où trouve-t-on l'inspiration ?

La première étape est la définition du problème. La deuxième, le plongeon dans toutes les sources d’information et de recherches. La troisième étape consiste à laisser reposer, "penser à côté", comme une mise au repos essentiel. Puis vient la quatrième étape, celle de l’illumination. Et enfin la vérification de ses idées : sont-elles originales et vraiment réalisables. Mais où trouve-t-on nos bonnes idées ?

La salle de bains, terrain neutre inspirant

Comme Archimède, Luc, 34 ans, trouve beaucoup d’idées en prenant sa douche. Directeur associé éditorial dans une entreprise de développement et d’édition de jeux vidéo, il a même installé sur les murs de sa salle de bains un "extra tip de l’espace". "J’ai planté deux clous et posé dessus un critérium pour écrire ce qui me passe par la tête, de la 'to do list' aux petites fulgurances", explique-t-il. La douche est un endroit où l’on est majoritairement seul et "cela aide pas mal à se concentrer".

L’aspect neutre de la salle de bains rend propice la naissance d’idées. "La salle de bains blanche est la chose la plus neutre au monde", explique Philippine, 23 ans, étudiante en école de communication. "On n’est pas influencé par d’autres pensées comme quand on est assis à un bureau ou devant un mur coloré rempli d’affiches et de photos. Cela m’aide à canaliser mes pensées", conclut-elle. Et quel endroit serait encore plus calme que la salle de bains pour canaliser ses pensées ?