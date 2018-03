Sommeil : de mauvaises habitudes prises par certains dès 8 ans

On imagine que l'adolescence est le moment-clé où les jeunes commencent à prendre de mauvaises habitudes à l'heure du coucher; or une étude canadienne montre qu'elles peuvent se mettre en place bien avant et avoir des conséquences néfastes sur la santé et les résultats scolaires des enfants.

Des chercheurs de l'université de McGill, au Canada, ont analysé les rythmes de sommeil de 144 enfants âgés de six à onze ans pendant l'année scolaire.

Trois groupes d'âges ont été formés, celui des 6-7 ans, des 8-9 ans et des 10-11 ans. Les chercheurs ont analysé les rythmes de sommeil de chaque participant pendant sept nuits grâce à un actimètre miniature, un bracelet qui mesure les mouvements et évalue la qualité du sommeil.

Leurs résultats ont montré que plus les enfants s'approchaient de l'adolescence, plus ils repoussaient l'heure du coucher et plus la durée de sommeil s'amenuisait.

Seulement 17% des enfants âgés de 6 à 7 ans enregistraient le nombre recommandé d'heures de sommeil; ce chiffre chutait jusqu'à 2,5% chez les 10-11 ans.

L'académie américaine de pédiatrie recommande aux enfants entre 6 et 12 ans de dormir entre 9 et 12 heures par nuit pour rester en bonne santé.

Les scientifiques ont aussi trouvé que les enfants entre 8 et 11 ans enregistraient de plus en plus des rythmes de sommeil troublés habituellement présents chez les adolescents, avec un horaire de coucher repoussé, un manque de sommeil et des irrégularités d'une nuit sur l'autre.

Des études précédentes ont montré que de mauvais rythmes de sommeil pouvaient affecter les résultats académiques des jeunes, mais aussi leur santé mentale et physique.

"Nos résultats contredisent l'hypothèse courante que les habitudes de sommeil restent largement inchangées de 6 à 13 ans", explique Reut Gruber, professeur à McGill en charge de l'étude, ajoutant que les résultats "soulignent l'importance des limites liées à l'horaire du coucher que les parents devraient fixer à leurs enfants même lorsqu'ils grandissent et qu'ils deviennent plus indépendants."

Ces limites comprennent le fait de fixer un horaire régulier de coucher, de lever, d'enseigner aux enfants l'importance du sommeil pour l'école et pour la santé, et d'encourager les enfants à avoir un sommeil de qualité et de demander de l'aide lorsque les problèmes surviennent.



Ces conclusions sont à paraître dans la revue Sleep Medicine.