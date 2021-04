Snack "healthy" et véganisme : les tendances food plébiscitées par la Gen Z.

Les garçons de 13 à 19 ans aux revenus les plus élevés sont ceux qui dépensent le plus d’argent en nourriture, selon Pipper Jaffray. Alors que les filles du même âge privilégient d’abord les vêtements. Mais consacrent tout de même 24% à la nourriture.

La plupart "craquent" encore pour l’ultra transformé

Plutôt que de s’attabler pour déjeuner ou dîner, la Gen Z privilégie les repas courts ou snacking dans la journée. Leur attention se porte plutôt sur de la nourriture saine. Ils sont 54% à déclarer préférer manger des collations saines.

Mais lorsqu’ils citent leurs snacks préférés, ils ne sont que 3% à citer des fruits, des légumes ou des noix.

Dans le top de leurs marques préférées, on retrouve Lay’s, Doritos et Cheetos, Goldfish (des crackers en forme de poisson), Cheez-It (des crackers au fromage) et les biscuits Oreo. On retrouve tout de même sur le podium des marques réputées plus saines comme General Mills' Nature Valley, entrée au top 10.