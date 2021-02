"Sextainability" : PornHub mise sur le sexe durable

Après la mode ou l'énergie, c'est au tour de l'industrie pour adultes de sensibiliser le public (de plus de dix-huit ans) à la cause du climat.

"Le moyen le plus plaisant de faire attention à l'environnement" ?

En collaboration avec la très sérieuse ONG 2030 or Bust, spécialisée dans les enjeux climatiques, PornHub a lancé une catégorie à part entière sur son site, une "chaîne" dédiée, et une vidéo sur YouTube. Chaque clic fait monter la cagnotte de dons de 0,10 dollar (environ 0,08 euro), que PornHub s'engage à verser à 2030 or Bust.

Les thèmes des vidéos proposées sur la chaîne se veulent durables.

"Plantez un arbre", "Mangez moins de viande" ou "Utilisez moins de plastique à usage unique" : des vidéos où les végétaux remplacent avec subtilité les ustensiles vibrants en plastique.

Lancée il y a deux semaines, la campagne "sextainable"remporte un succès relatif. Seules 524 personnes se sont abonnées à la rubrique sur le site et la vidéo publicitaire disponible sur YouTube comptabilise à peine 50.600 vues.

Preuve s'il en est que le porno n'est pas "le moyen le plus plaisant de faire attention à l'environnement", comme semble vouloir le faire croire cette campagne...