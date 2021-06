Se tenir droit pourrait vous faire avoir des pensées positives

Se tenir droit et adopter une bonne posture lorsqu’on est assis pourrait nous rendre plus heureux.

Pour mesurer les effets d’une bonne posture, les chercheurs de l’Université Friedrich-Alexander (Allemagne) ont suivi 82 étudiants d’une vingtaine d’années. Ces derniers pensaient que l’étude portait sur leur concentration et non leur posture. Pour une posture droite, les chercheurs ont installé le groupe d’étudiants sur des bureaux ajustés "relativement haut et les chaises relativement basses". Pour les personnes "avachies", les chercheurs ont échangé le procédé.

À la demande des chercheurs, les volontaires ont auto-évalué leur humeur. Les étudiants se tenant droits se sont attribué en moyenne la note de 3,77 sur 5, contre 3,43 pour les personnes avachies.

Selon l’étude, se tenir droit permet d’avoir des pensées positives plus facilement qu’en étant avachis. "Les postures affaissées peuvent signaler à quelqu’un qu’il se trouve dans une situation potentiellement menaçante et qu’il doit adopter une posture protectrice, ce qui lui fait ressentir une humeur négative", explique Sarah Awad, l’un des auteurs de l’étude.

Cette posture apporte également des bienfaits physiques, avec une tension artérielle moins élevée.