Se lever plus tôt permettrait de prendre soin de sa santé mentale

Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce dicton s'appliquerait aussi pour la santé mentale. Se réveiller une heure plus tôt pourrait réduire de 23% le risque de dépression, selon une étude menée par l'Université du Colorado à Boulder et du Broad Institute et publiée sur le site JAMA Psychiatry.

Le sommeil et l'humeur auraient un fort lien. Déjà en 2018, une étude du docteur Vetter montrait que les "lève-tôt" étaient jusqu'à 27% moins susceptibles de développer une dépression dans les quatre ans. Pour cette nouvelle étude, les chercheurs se sont basés sur les résultats de 840.000 personnes.