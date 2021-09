Se brosser les dents : avant ou après le petit-déjeuner ?

Certains experts de la santé bucco-dentaire exposent leurs points de vue sur le fait de se laver les dents avant ou après le petit-déjeuner. Ces pratiques se prévalent selon l’attention que l’on porte sur l’un ou l’autre élément. Tentons de faire la part belle sur ces usages et ces arguments qui nous invitent à parfaire nos rituels de soins.

1. Se brosser les dents le matin avant le petit-déjeuner

La nuit, la production de salive est fortement réduite et induit ainsi un terrain propice au développement des bactéries. Celles-ci s’accumulent durant notre sommeil et provoquent aussi la mauvaise haleine, comme mentionné sur cliniqueavenir.com.

Se laver les dents au réveil est donc important pour nettoyer correctement notre bouche de l’ensemble des impuretés accumulées durant les heures de la nuit.

De plus, se laver les dents dès le matin et avant le repas aurait un effet protecteur grâce au fluor contenu dans les dentifrices. Comme le souligne le vif.be, cet ingrédient permet le ralentissement de la décalcification de nos dents.

2. Se brosser les dents après chaque repas mais au bon moment

L’idée longtemps véhiculée de se brosser les dents directement après chaque repas était liée aux nombreux aliments sucrés que l’on intègre à nos menus ou lors de nos petits grignotages et qui risquent de créer des caries. Le brossage des dents visant donc à éliminer le sucre et les risques.

Oui mais voilà, nos habitudes alimentaires pourraient changer la donne !

Plus d’acidité au menu

De plus en plus, au petit-déjeuner, nous prenons des jus de fruits, frais ou non, ainsi que des fruits que nous ingérons et qui apportent leur lot d’acidité dans la bouche. Manger plus de fruits et de légumes par jour est vivement recommandé et demande parfois de se jouer de quelques astuces pour s'y tenir au quotidien. Comme le souligne aussi le vif.be, le taux élevé d’acidité provenant des fruits impacte l’émail des dents et risque de déminéraliser et de fragiliser le tissu dentaire si l’on opérait un brossage à vif sur cette acidité. Passeportsanté couronne ce fait en affirmant que ces substances acides, si l'on se brosse les dents directement après, seraient enfouies dans la profondeur de l’émail de la dent.

Plus de temps avant d’opérer le brossage des dents

De nombreux spécialistes préconisent d’attendre une demi-heure avant de se laver les dents dans la foulée du petit-déjeuner afin de ne pas abîmer notre dentition. C’est la salive qui fera son œuvre grâce à ses particules minérales et qui régulera tout naturellement ce taux d’acidité au cours de la demi-heure ou de l’heure qui suit le petit-déjeuner. Ce sera ensuite le bon moment conseillé pour se brosser les dents sans répercussions négatives.

Veiller à réduire sa consommation de sucre reste un conseil a toujours se mettre sous la dent et à dissocier de notre consommation d’aliments plus acides afin de pouvoir convenir du meilleur moment pour le brossage de nos dents.