"Savez-vous planter chez nous ?", le Tinder du jardinage, séduit 35.000 personnes.

Le site "Savez-vous planter chez nous ?" met en relation des jardiniers en herbe et des propriétaires de parcelles qui ne peuvent pas jardiner.

Le co-jardinage entre voisins, c'est tendance !

Après la co-balade d'animal de compagnie et le covoiturage, le co-jardinage entre voisins a le vent en poupe. Sur le site "Savez-vous planter chez nous ?", des amoureux des plantes peuvent "matcher" des propriétaires trop occupés pour s'occuper de leur parcelle de terrain.

Cette mise en relation par le biais de petites annonces fonctionne gratuitement pour les jardiniers et les propriétaires.

Pas besoin de grands espaces, l'appli fonctionne aussi pour les citadins. Un bon moyen pour les amoureux des plantes de se rencontrer, partager des astuces et même des fruits ou légumes récoltés.

Le site propose également l'échange de graines et la vente en ligne de produits écoresponsables, comme un kit pour créer "une composition cactée et succulentes", des confitures et "pâtés végétaux" ou des auges en argile cuite.

Enfin, pour trouver les bons semis et les bons outils près de chez soi, le site met à la une une sélection de professionnels, producteurs, refuges ou magasins d'outillage, les "choux-choux". Cet annuaire de pros est, lui, payant.