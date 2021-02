Saint Valentin : et si on s’offrait un sextoy à utiliser en couple ? © Getty images

Le classique anneau vibrant

Basique, discret et souvent bon marché, l’anneau vibrant est un incontournable. Il procure du plaisir aux deux partenaires en assurant "une érection durable et stable" tout en stimulant le clitoris.

Les audacieux connectés

La technologie gagne du terrain sur tous les plans… même sur celui des sextoys et des vibros ! Depuis quelques années, le marché regorge en effet de petites pépites que l’on peut contrôler à distance.

Le Moxie de We Vibe par exemple, a été conçu pour être discret et contrôlable de partout grâce à une application. Il est également doté d’un "aimant antidérapant qui le maintient en place, de sorte qu’il reste exactement où vous le souhaitez." Idéal pour les jeux taquins.

Et si vous voulez vous la jouer Anna et Christian, rien de tel qu’un œuf vibrant connecté, comme le Elva de Svakom. Old school mais efficace… et surtout très coquin. Il existe même une version officielle "Fifty Shades of Grey" pour les fans de la première heure.

Les vibros pour deux

Le Laya II de Fun Factory n’est pas devenu un best-seller pour rien. En plus de pouvoir s’utiliser en solo, sa forme lui permet également de se glisser facilement entre deux corps… pour encore plus de fun.

Dans la gamme des vibromasseurs spécialement conçus pour les couples (hétéros), on retrouve également le Sync et sa version de luxe Chorus développé par la marque We Vibe. Ils permettent de stimuler à la fois le clitoris et le point G lorsque vous faites l’amour. Grâce à la petite télécommande, les deux partenaires peuvent changer l’intensité des vibrations selon leurs envies du moment. Le petit plus ? Ils sont 100% étanches et se rechargent par USB.

Dans le même genre que ceux de We Vibe précédemment cités, on retrouve le TIANI 3 de la célèbre marque de sextoy Lelo (aussi un best-seller) qui "offre puissance, plaisir intime et satisfaction garantie".