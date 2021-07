Rooibos : les bienfaits de cette infusion qui n’est pas du thé

Le thé fait partie des petits plaisirs du palais et des rituels bien-être depuis la nuit des temps. Le thé vert, le noir, d’origine ou parfumé, le thé blanc, le thé oolong ou le rooibos… Tout participe à ce festival de saveurs et s’offre à nous pour parfumer subtilement nos petites pauses dégustation. De façon plus intuitive et traditionnelle, on sélectionne volontiers un thé vert, un noir ou un blanc pour satisfaire nos petites envies mais aussi en raison de leurs bénéfices avérés pour la santé. Le thé blanc est cependant un thé vert avec la particularité d’être très rafraîchissant. Lire aussi : Boire fréquemment du thé vert permettrait de vivre plus longtemps Le rooibos quant à lui, communément appelé "thé rouge", se fait plus discret bien qu’il regorge d’un trésor inestimable de richesses et de bienfaits. Quels sont les atouts du rooibos, quelle est son origine ? Offrons-nous une petite évasion au cœur de la région du Cap, en Afrique du Sud, où se cultive cet arbuste aux feuilles rougeâtres qui lui confèrent sa couleur singulière et ses vertus plurielles.

Le rooibos, deux variétés peu connues

3 images © Getty Images

Le rooibos est un arbuste qu’on assimile à un buisson de teinte rougeâtre qui pousse majoritairement en Afrique du Sud dans la région du Cap, dans les fynos. Cet arbuste est unique au monde ! Comme le précise le site palaisdesthes.com, il peut atteindre jusqu’à un mètre cinquante de hauteur et se compose d’une tige qui se ramifie en fines branches parsemées de feuilles vert clair sous forme de longues aiguilles.

Bien que consommé par les indigènes depuis plus de 300 ans, le rooibos ne se serait commercialisé qu’à partir des années 1930. On dénombre deux variétés de rooibos. Le rouge C’est par la fermentation et le séchage que les feuilles du rooibos se pareront d’une belle teinte rouge. Si on lui prête volontiers le nom générique de "thé rouge", on devrait plutôt parler d’infusion de rooibos. Le vert Contrairement au rooibos rouge, les feuilles du rooibos "vert" ne sont pas oxydées. Elles sont simplement séchées au soleil après la récolte. Le rooibos vert offrira des notes plus végétales et fruitées en plus des parfums vanillés typiques du rooibos et aussi plus de fraîcheur et une petite pointe acidulée. Lire aussi : À cause de la crise climatique, le thé n’aura peut-être plus jamais le même goût Ce breuvage possède plus d’un avantage à son actif mais le tout premier réside dans le fait qu’il ne contient pas de caféine comme c’est le cas pour le thé ou le café. Un atout majeur qui nous offre tout le loisir de le déguster à toute heure du jour.

Les bienfaits du rooibos

3 images © Getty Images