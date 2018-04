Retrouver la forme : les conseils d'une experte pour booster ses apports en magnésium

Anne-Laure Denans, docteure en pharmacie spécialisée en nutrition, a décidé de consacrer un ouvrage pratique "Soignez-vous avec le magnésium" pour réveiller son énergie au printemps et retrouver la santé. Au programme, des tests, des recettes et une feuille de route personnalisée.

Fatigue, nervosité, perte d'appétit ou crampes... Et si c'était le manque de magnésium ? Selon les dernières recommandations santé de l'Agence nationale de sécurité sanitaire française (Anses), l'apport conseillé en magnésium est de 6 mg par kilo de poids par jour, soit en moyenne 360 mg pour les femmes et 420 mg pour les hommes.

Ainsi, le magnésium peut soigner et améliorer l'état de santé général : "des études récentes montrent un lien entre des pathologies cardiovasculaires, l'AVC ou le diabète de type 2 et un déficit en magnésium", avertit la spécialiste.

En fonction de ses symptômes, les situations de stress vécues et des pathologies éventuelles (hypertension artérielle, diabète, asthme, calculs rénaux, etc.), Anne-Laure Denans conseille de prendre une supplémentation pendant environ trois mois et de voir si son état s'améliore. Les personnes âgées, les femmes enceintes et les sportifs réguliers doivent particulièrement être vigilants et s'assurer de bons apports.

Face à la multitude de compléments alimentaires, le livre permet de faire le bon choix en fonction de son profil et de sa tolérance intestinale. Le mieux est d'opter pour des produits sans additifs et qui intègrent de la taurine pour une meilleure absorption.

Dans son livre, l'experte donne également une liste de courses pour cibler les aliments qui contiennent le plus de magnésium et dévoile 17 recettes gourmandes qui mettent à l'honneur le nutriment dans chaque menu. On y retrouve les algues Nori (424 mg/100 g) , le tofu (134 mg/100 g) ou encore le chou-kale (47 mg/ 100 g) parmi les aliments stars. Les épinards, les lentilles (36 mg/ 100 g) et les céréales complètes (sarrasin, avoine, pain complet, riz brun) assurent également de bons apports.

Pour ceux qui ne veulent pas radicalement changer leurs habitudes alimentaires, des astuces permettent d'intégrer tout au long de la journée des ingrédients riches en magnésium : une poignée d'oléagineux au petit déjeuner ou à 10 heures (noix du Brésil, graines de tournesol, amandes), un carré de chocolat noir en fin de repas ou au goûter (146 mg/100 g) ou encore des graines de lin (392 mg/100 g) et de chia (335 mg/100 g) dans un yaourt peuvent faire la différence.

Pour faire le plein de magnésium, "on peut aussi miser sur les eaux minérales qui contiennent au moins 80 milligrammes de magnésium par litre", explique la spécialiste.

Pour aller plus loin : "Soignez-vous avec le magnésium", d'Anne-Laure Denans, à paraître le 31 mai aux éditions Thierry Souccar.