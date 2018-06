Régime : 200 calories en moins en buvant 7 verres d'eau par jour

Selon une étude américaine, augmenter sa consommation d'eau ne serait-ce que de 1% permettrait de réduire le nombre de calories consommées et en particulier ses apports en sucre, sodium et acides gras. Jusqu'à 200 calories en buvant 7 verres d'eau par jour.

Il est recommandé de boire entre 1 et 1,5 litres d'eau par jour. Le conseil santé n'est pas nouveau ni révolutionnaire surtout en période de régime ou de cure detox où l'on cherche à drainer l'organisme. En revanche, cette dernière étude, publiée dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics, montre que quelques verres d'eau supplémentaires augmentent le sentiment de "plénitude" et réduit ainsi les apports caloriques quotidiens. Selon l'étude nous en buvons 4 par jour en moyenne.

Les chercheurs ont scruté les habitudes alimentaires de plus de 18.300 participants entre 2005- 2012. Parmi les éléments pris en compte, la quantité d'eau ordinairement consommée et les autres boissons comme le thé non sucré et le café, car ils contiennent de l'eau.

En moyenne, les participants consommaient environ 4,2 verres d'eau chaque jour, soit 30% de leur consommation d'eau totale. Leur assiette calorique journalière s'élevait à 2.157 calories, dont 125 calories provenant de boissons sucrées et 432 calories provenant d'aliments riches en calories comme les desserts, les pâtisseries et les snacks, mais pauvres en nutriments.

D'après les résultats, la majorité des personnes qui ont augmenté leur consommation d'eau de 1%, c'est à dire de 1 à 3 verres par jour, ont réduit le nombre total de calories ingérées ainsi que leur consommation de graisses saturées, de sucre et de sel : de 68 à 205 calories par jour. L'étude révèle une réduction de 78 à 235 g pour l'apport en sodium, une réduction de 5 à 18 g des apports en sucre.

Pour consulter l'étude : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jhn.12368/abstract