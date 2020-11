Reconfinement : trois podcasts bien-être à écouter pour se sentir mieux

Instagrammeuse, Youtubeuse, et entrepreneuse, Chloé Bloom s’est donné pour mission de "vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine". Tous les jeudis, elle propose un podcast qui vous aidera "à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l’alimentation bienveillante, du bien être physique et mental et du développement personnel".

Le petit plus ? Les notes du podcast de la semaine de Chloé Bloom sont téléchargeables gratuitement et reprennent des exercices pratiques à réaliser.

→ À écouter sur : iTunes, Soundcloud, Spotify, Deezer, et Youtube.