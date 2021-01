Rare et "contre-intuitif" : ces entreprises qui font le pari de la semaine de 4 jours.

Et "je fais le pari qu'en réalité, je vais y gagner et que tout le monde sera gagnant à la fin", dit-il. Se sachant observé, il pense qu'il "fera école" en cas de succès.

"Un super outil de com" ?

IT Partner, PME d'une cinquantaine de salariés, a aussi sauté le pas au début du mois sans impact sur les salaires, son président Abdénour Ainseba espérant "améliorer le bien-être des collaborateurs" pour "une plus grande performance d'équipe". Il estime que "le confinement a été révélateur de beaucoup de choses" et se dit convaincu que les patrons de PME vont devoir innover.

Les chefs d'entreprise avec lesquels il discute trouvent cela "osé, courageux mais pas possible chez eux".

Chez Welcome to the Jungle, plateforme dédiée à l'univers du travail, l'initiative - interrompue momentanément face au Covid - a aussi fait des curieux, qui y ont souvent vu "un super outil de 'com'". S'offrir une telle publicité est "une très mauvaise raison", selon Camille Fauran, directrice générale.

L'entreprise d'environ 130 salariés en France s'est lancée en octobre 2019 après un test n'ayant pas montré de "baisse de productivité" d'ampleur, dit-elle, reconnaissant un choix "un peu radical".