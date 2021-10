Quels sports pratiquer à quel âge pour être en bonne santé ?

La pratique du sport est vivement conseillée mais les Belges ne bougent visiblement pas assez et ce n’est pas sans risques pour la santé. Le manque d’exercice impacte le taux de mortalité, les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : "il est recommandé aux adultes âgés de 18 à 64 ans de pratiquer au minimum 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine. Pour les plus jeunes, de 5 à 17 ans, une pratique quotidienne d’au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse est bénéfique pour la santé".

L’âge a une incidence sur le choix du sport que l’on va pratiquer mais aussi sur la fréquence, le degré d’intensité et le temps que l’on va y consacrer. Pour être et rester en bonne santé, il importe de s’orienter vers une activité physique en adéquation avec sa tranche d’âge.

Pour les enfants jusqu’à l’âge de 17 ans , on privilégiera une activité intense et quotidienne qui stimule l’ensemble du corps.

Il est recommandé d’établir un bilan de son état de santé auprès d’un cardiologue dès l’âge de 45 ans. Cette démarche permet non seulement d’évaluer médicalement son aptitude à exercer un sport mais aussi de définir celui qui est le plus adéquat selon le diagnostic établi.

Pour les adultes , on consacrera au moins trente minutes, 5 fois par semaine, à l’exercice d’une activité physique qui optimise l’aptitude cardiorespiratoire d’intensité modérée et le renforcement musculaire comme le préconise sante.lefigaro.fr.

une activité de renforcement musculaire et osseux.

Pour les plus de 65 ans : 30 minutes par jour au minimum – exercices modérés ou 8000 pas par jour et 2 fois par semaine

De 18 à 65 ans : 30 minutes par jour au minimum – exercices modérés ou 10.000 pas par jour et 2 fois par semaine une activité de renforcement musculaire et osseux.

De 6 à 18 ans : 1 heure par jour au minimum – exercices modérés et 3 fois par semaine des activités pour renforcer les muscles et les os.

De 1 à 6 ans : 3 heures par jour au minimum – exercices légers, modérés et intensifs.

Pour se booster à la pratique du sport, penchons sur le chiffre motivant du jour : 30 minutes d’exercice quotidien permettraient d’éviter 4 millions de décès précoces par an. Avant de ressortir nos tenues sportives et nos baskets regardons le sport qui nous fera du bien en fonction de notre âge.

1. Pour les enfants

Le magazine Top santé s’est particulièrement penché sur les sports adéquats pour les enfants, voici ce qu’il conseille pour eux :

De 3 à 6 ans : on privilégie des sports d’initiation, d’éveil comme des jeux de balles, de cerceaux ou encore des petites baignades en piscine qui peuvent se présenter sous forme de cours pour " bébé nageur ".

De 6 à 9 ans : on opte pour les sports qui stimulent de façon symétrique l’ensemble du corps comme la natation, la gymnastique, la danse… Les sports de ballons peuvent faire progressivement leur entrée sur le terrain.

Dès 10 ans : on envisage les sports de contact et plus collectifs comme le football, le basketball, le volleyball, le tennis, le judo, l’athlétisme. Ces activités sont aussi un bon exutoire pour les énergies débordantes.

Pour canaliser un surplus d’énergie, l’adolescent se tournera davantage vers des sports de combat, les arts martiaux.

2. Pour les personnes entre 20 et 40 ans

Selon sante.lefigaro, tous les défis sont permis car on est en pleine possession de ses moyens, les performances sont les plus optimales et donc on ne se refuse rien. Parmi les sports conseillés : le jumping, la boxe, le foot, le basket, l’athlétisme, le VTT…

3. Dès 45 ans

On ralentit le rythme, on se modère en pratiquant des sports plus doux, on envisage petit à petit l’endurance en lieu et place de l’intensité. Parmi les sports conseillés : le vélo, la natation, la voile, l’aviron, la marche, le jogging…

4. Dès 60 ans

On délaisse les sports intensifs qui sollicitent trop vivement les muscles et le cœur, on vise exclusivement les sports d’endurance. Parmi les sports conseillés : le golf, la marche, la natation, le vélo, la danse de salon, l’aquagym.

Cette tranche d’âge est aussi une opportunité pour découvrir des sports qui incitent des mouvements plus lents, plus modérés. On privilégie aussi l’amplitude des mouvements, les étirements pour entretenir sa souplesse, sa mobilité. Parmi les sports conseillés : le taï-chi, le yoga…

Nous voilà bien boostés pour terminer sportivement l’année de façon saine et positive. Mais, que les jours pluvieux de cette saison automnale ne coupent en rien vos élans, il suffit d’avoir les bons équipements pour faire une balade ou de la rando sous la pluie.