Quels sports choisir pour brûler un maximum de calories

Voici les sports à privilégier pour perdre du poids. Dans le top 5, le ski de fond, le step, la corde à sauter, le running et la boxe. Les coachs sportifs conseillent 2 à trois fois par semaine pendant 45 minutes pour obtenir des résultats.

La corde à sauter, 800 à 850 calories par heure

La corde à sauter est un excellent exercice cardio pour améliorer sa coordination. Elle est également recommandée pour le système cardiovasculaire. Côté minceur, elle est redoutable pour affiner les bras et les mollets rapidement.

La course à pied, 600 à 800 calories par heure

Le running fait partie des sports indétrônables pour mincir et dépenser beaucoup de calories. Exercice complet, le footing travaille le rythme cardiovasculaire. Il muscle le dos et fortifie les abdos ainsi que les membres inférieurs, à savoir les jambes et les fessiers.

La boxe, 600 à 800 calories par heure

La boxe puise dans les réserves énergétiques ! Cette activité proposée par des associations sportives et de nombreuses salles de sport sous différentes formes (boxe, body combat, Fit boxe, etc.) allie vitesse et technique. La boxe sollicite les bras, la sangle abdominale et les jambes.

La natation, 600 calories par heure

Sans impact, la nage préserve les articulations et travaille efficacement tous les muscles du corps (épaules, bras, dos, abdominaux, fessiers, jambes) de manière intense sans s'en rendre compte.

Le vélo, 400 calories par heure

Idéal pour se remettre au sport en douceur, le vélo fait travailler le coeur, les abdominaux, les jambes et les fessiers, sans impact sur les articulations. Astuce: avec le cycling sprint proposé par le club de fitness Les Mills, 675 calories s'envolent en 30 minutes. Le sprint booste l'activité cardio-vasculaire et ses effets sont rapides.

Le step : 876 calories par heure

Le corps travaille dans sa totalité lors de l'une de ces séances puisque les bras sont eux aussi en mouvement pour exécuter la chorégraphie. Au fil des séances longues (entre 30 et 45 minutes), le corps brûle les sucres. Puis il puise dans les graisses pour fournir l'énergie nécessaire à l'activité physique. Le tour de taille diminue, tandis que les muscles se renforcent.

Le ski de fond : 974 calories par heure en montée

Au ski, les membres inférieurs (quadriceps, mollets, fessiers) sont mis à forte contribution. L'activité musculaire augmente avec la vitesse : c'est le fameux syndrome des cuisses qui brûlent. Le ski renforce également la ceinture abdominale, le dos, les épaules et les bras.