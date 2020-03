Quelques routines pour se sentir bien en confinement?

De nombreux spécialistes du bien-être et des psychologues insistent sur le fait qu’il ne faut pas s’encroûter au risque d’avoir des séquelles psychologiques quand le retour à la normale pointera le bout de son nez. Alors on évite de devenir agoraphobe , on évite de boucher ses artères avec du chocolat et on se met en jambes pour accueillir le printemps.

Pour celles et ceux qui galèrent encore (comme nous), voici des petites idées afin d’apporter un semblant de douceur et de régularité dans cette nouvelle vie. Le confinement n’est pas une raison pour ne plus s’habiller le matin ou rester sédentaire sur son canapé toute la journée. Même si c’est tentant, on vous l’accorde.

Ça y est, nous entrons dans la seconde semaine de confinement. Semaine dans laquelle on commence à trouver ses marques et à se créer une routine.

Cette relaxation thérapeutique, associant détente musculaire et renforcement positif de l'esprit, a pour but de vous permettre, en quelques minutes, d'adopter une attitude constructive et sereine par rapport à vous-même, favorisant ainsi une journée positive. Musique : 10 minutes meditation by Chris Collins NB : Merci à Valentine pour son aide bienveillante ;-)

Jennifer Le Craver, coach sportif, vous propose une séance qui permet de renforcer ses cuisses, ses abdos et ses fessiers. Au programme, des squats, des mountain climbers, des élévations de jambe, des fentes, du gainage et plein d’autres exercices. Attention, vous devez avoir terminée votre rééducation du périnée avant de pratiquer ce type de séance. Abonnez-vous à la chaîne Doctissimo Maman : http://bit.ly/1PkLrBH Retrouvez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/MaGrossesseDoctissimo/ 30 minutes Cuisses Abdos Fessiers http://videos.doctissimo.fr/forme/fitness/cuisses-abdos-fessiers.html Forum Forme http://www.doctissimo.fr/html/forme/forme.htm Remerciements : Jennifer Le Craver https://www.instagram.com/jenniferlecraver_coach_jane/ Production : LED Copyright : ©DOCTISSIMO MAMAN 2018

Démarrez votre journée en douceur avec cette routine Yoga du matin. Sans stress, sans pression, cette routine yoga débutant vous aidera à ressentir les bienfaits du yoga sur votre physique et votre mental. 20 minutes à faire quotidiennement! Vous voulez vous mettre au yoga mais vous ne savez pas par où commencer ? Téléchargez mon programme Yoga débutant sur mon eshop ???????? http://bit.ly/yogabylucile ???? Le contenu de mon programme Yoga débutant ???? - 4 semaines de programme Yoga à faire chez soi - 12 vidéos exclusives de pratique guidée - 1 séance cardio yoga - 3 séances de méditation - Chaque jour de la motivation, des conseils et de l'inspiration Ma playlist pour pratiquer le yoga ???? https://lnk.to/YOGAplaylist ************************************************* Partagez vos ressentis et vos photos avec le hashtag #YogaByLucile sur Instagram et Facebook ! Suivez mes conseils au quotidien sur Instagram: https://www.instagram.com/lucilewoodw... Et sur mon groupe Facebook BodyByLucile où des milliers de femmes se soutiennent au quotidien ! Retrouvez aussi tous mes articles sur le sport et la nutrition sur mon blog: http://lucilewoodward.com/

D’habitude, à midi vous êtes entourés de vos collègues, un sandwich ou un plat de la cantine devant vous. En ce moment, vous êtes plutôt avec les restes de la veille et les enfants qui tournent en rond ou le chat qui vous réclame de l’attention. Bien faire sa pause du midi est important en télétravail au risque de ne jamais vous arrêter et de vous retrouver le cerveau à moitié endormi pendant l’après-midi.

On évite ce genre de choses, on éteint son ordi pendant la pause midi! - © Maskot - Getty Images/Maskot

Le mieux est bien entendu de prévenir vos collègues que vous serez en pause de telle heure à telle heure et de fermer votre ordinateur pour ne pas être tenté de continuer à suivre ce qui se passe "au bureau". Le télétravail peut vite devenir intrusif et, pour ceux qui ne sont pas habitués à cloisonner, on peut se sentir envahis par la sphère du travail sans plus pouvoir prendre le temps et l’espace dont on a besoin.

A heure fixe chaque jour (le plus possible), fermez votre ordinateur, préparez votre repas et posez-vous sur la terrasse, au balcon ou à la fenêtre pour souffler un instant avec vos enfants, votre partenaire ou seul(e). Pas besoin de vous ruer sur les infos anxiogènes qui arrivent de partout, demandez aux personnes qui vous entourent de prendre ce moment pour se détendre, parler de vos prochaines vacances ou encore faire un jeu de société rapide (Dobble par exemple). Vous pouvez également prendre un livre et avancer d’un chapitre avant de reprendre le travail.