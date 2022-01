Quelles huiles végétales naturelles pour lutter contre les désagréments de l'hiver ?

2022 sera synonyme de minimalisme en matière de routine beauté, dans la tendance du "skip-care" et du et du "skin fasting", qui font déjà des émules à travers le monde. Et si on profitait de l'hiver pour s'y mettre ?

Le froid et le vent ont tendance à assécher la peau du visage tout au long de l'hiver, créant une sensation d'inconfort. Mais pas question de succomber à la tentation du layering, à savoir multiplier les couches de produits - même bio - pour nourrir sa peau. On privilégie les huiles végétales naturelles.

Cela tombe bien car un grand nombre d'entre elles offrent des vertus hydratantes et nourrissantes. On préfère toutefois l'huile d'avocat, l'une des plus nourrissantes, à utiliser la nuit de préférence pour profiter également de ses propriétés régénérantes et antioxydantes. Légèrement plus grasse que la plupart des huiles, elle peut être mélangée à de l'huile de jojoba, qui pénètre plus rapidement dans la peau.

Si vous avez la peau très sèche, qui commence déjà à tirailler, il est également possible d'appliquer une noix d'huile d'amande douce ou d'oléine de karité, également connues pour leurs propriétés hydratantes, entre autres.

Car l'un des principaux avantages des huiles végétales est justement qu'elles offrent mille et un bénéfices pour la peau. A titre d'exemple, l'huile d'amande douce renforce la barrière de la peau et lui offre plus de souplesse, tandis que l'huile de karité a des vertus réparatrices et anti-âge.