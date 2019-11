Quelles huiles essentielles pour lutter contre l'hiver ?

C’est le moment de s’armer contre ses températures glaciales, ce vent qui pique et ces microbes qui n’ont qu’une envie : vous dévorer. Les huiles essentielles sont là à toutes les saisons pour nous aider, Puressentiel nous parle de celles dont on a besoin en ce moment frisquet.

Techniquement, nous ne sommes pas encore en hiver (puisqu’il commence le 21 décembre) mais quand on jette un œil au thermomètre, on se dit qu’à partir de 5 degrés, on peut dire qu’on est "en hiver".

Huile essentielle d’Arbre à thé

Formidable antiseptique et anti-infectieux polyvalent, il est efficace pour toutes sortes d’infections cutanées (acné, abcès, mycoses, verrues, herpès labial). S’utilise aussi pour les maux de gorge.

Huile essentielle de Ravintsara

Fortement antivirale et anti-infectieuse, elle est également immunostimulante et prévient ou traite l’ensemble des affections virales, respiratoires (rhume, grippe, refroidissement, angine, laryngite, bronchite, rhino-pharyngite), mais aussi digestives (gastro-entérite), ainsi que l’herpès et le zona. Tonique, elle accélère la convalescence et aide à lutter contre la fatigue.

Huile essentielle d’Eucalyptus radié

C’est l’huile essentielle par excellence des affections respiratoires, car elle est tout à la fois antivirale, décongestionnante (notamment pour le nez) et expectorante, d’où son utilisation aussi bien pour les pathologies ORL virales (rhume, grippe) que bactériennes (bronchite, sinusite, otite). L’eucalyptus radié soutient également le système immunitaire et redonne de l’énergie.

Avec tout ça, on est parées pour l’hiver (ou l’automne mais en Belgique, c’est presque pareil).