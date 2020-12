Quel avenir pour nos bureaux avec le télétravail ?

Si cette tendance se poursuit, les bureaux pourraient donc à l'avenir être partiellement délaissés. Pour combler le vide d'employés, les entreprises pourraient réduire la taille de leurs locaux en louant une partie des bâtiments par exemple. Que l'on se demande encore si le télétravail est plus ou moins écologique que le travail en entreprise, le changement est en marche .

Un tiers des travailleurs ont confié avoir travaillé exclusivement depuis leur domicile durant le premier confinement, dévoile Eurogip dans son enquête " EUROFOUND : enquête sur le télétravail en temps de Covid-19 " publiée en octobre 2020. Cette enquête révèle surtout l'engouement des Européens pour le travail occasionnel à domicile. Après les "digital nomades" et les "remotes", voici l'ère des travailleurs hybrides !

La généralisation du télétravail amène à repenser le rôle du bureau au sein des entreprises. On travaillera dorénavant dans un écosystème de travail, partagé entre domicile, bureau et tiers-lieux. Quel sera le rôle du bureau dans cette nouvelle configuration ?

Le bureau de demain ? Une "variété de lieux et d'expériences"

La certitude réside dans le fait que certains ne poseront plus les pieds au bureau. Du moins pas à 100%.

D'après Cushman & Wakefield, l'avenir du bureau se dessine sous la forme d'un écosystème de travail dans lequel le bureau ne sera pas le lieu central de travail pour le salarié.

"Il est impératif de reconnaître que le lieu de travail ne sera plus un lieu unique mais un écosystème d'une variété de lieux et d'expériences pour soutenir la flexibilité, la fonctionnalité et le bien-être des employés", déclarait le PDG de Cushman & Wakefield, Brett White. L'entreprise estime même que cela concernera près de 50% des travailleurs.

Domicile, tiers-lieux, espaces de coworking, cafés ou encore bibliothèques, constitueront cet écosystème flexible. Des lieux aux ambiances diverses permettant de se concentrer en fonction des tâches. La tranquillité d'une bibliothèque servirait par exemple de lieu pour écrire tandis qu'un café ou un coworking serait un excellent lieu pour des rendez-vous professionnels ou des réunions. Bref, un environnement parfait pour les besoins des mains-d’œuvre hybrides.

