Quand on boit trop d'alcool pendant un concert, les oreilles trinquent

Consommer trop d'alcool et/ou des drogues pendant des concerts live augmente le risque de perte auditive, constate une étude hollandaise qui suggère de porter systématiquement des bouchons pour protéger les oreilles des décibels.

Pour les besoins de l'étude, les chercheurs ont suivi 51 jeunes volontaires âgés en moyenne de 27 ans recrutés sur les réseaux sociaux. Ils ont assisté à un concert en plein air de 4 h 30 à Amsterdam et consommé quatre verres d'alcool en moyenne. Onze participants ont déclaré avoir consommé des drogues. Environ la moitié (25) des participants ont porté des bouchons dans les oreilles, selon l'étude.

Les chercheurs ont observé que plus les jeunes étaient ivres ou consommaient de la drogue pendant ces grands événements live, plus ils se rapprochaient des haut-parleurs et s'exposaient ainsi à des décibels très élevés conduisant à une perte auditive.

Après avoir réalisé des tests d'audition, ils ont en effet constaté un nombre beaucoup plus important de perte auditive passagère et des bourdonnements d'oreilles parmi les spectateurs non protégés, surtout chez les hommes.

Les auteurs de l'étude ont par ailleurs noté avec surprise que les jeunes portant des bouchons pour se protéger du bruit avaient déclaré avoir davantage aimé la musique que les autres.

Si ces dommages auditifs peuvent se dissiper après les concerts, les spécialistes alertent sur la croissance de perte auditive à long terme chez les jeunes : "Au cours des deux dernières décennies, la fréquence de perte auditive chez les jeunes a augmenté, du fait, en partie, de la popularité croissante des concerts de musique, des clubs et des festivals", explique le dr David Hiltzik, médecin spécialisé en chirurgie cervico-faciale au Staten Island University Hospital à New York qui a commenté les résultats de l'étude.

Ces travaux sont publiés dans la revue JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery. Pour consulter l'étude : jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2677777