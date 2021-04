Quand la science aide les aveugles à mieux se déplacer seuls.

Ces derniers mois, de nombreux chercheurs américains ont ainsi mis au point des techniques plus ou moins avancées pour que les personnes aveugles se déplacent seules, sans l'aide d'une canne ou d'un chien guide.

Les progrès de la science sont tels qu'il est aujourd'hui possible de rendre les malvoyants quasiment autonomes.

Un smartphone

Des ingénieurs de chez Google Research, en partenariat avec une école de formation de chiens-guides, ont mis au point une technologie à la fois originale et très innovante.

Il s'agit de marcher ou courir le long d'un parcours défini par une ligne jaune préalablement peinte au sol. L'appareil photo du smartphone se charge ensuite d'analyser les écarts faits en marchant ou courant par rapport à elle et des alertes sonores sont instantanément émises via les écouteurs afin que la personne malvoyante garde son cap et corrige sa trajectoire en se déplaçant plutôt à droite ou à gauche...