Qu'est-ce que la spiruline, ce super-aliment utilisé pour lutter contre la malnutrition ?

Riche en protéines, en antioxydants, en fer et en vitamines, ce super-aliment est utilisé en Afrique pour lutter contre la malnutrition. Son nom : la spiruline.

Elle est bleue-verte et c’est une algue. Plus étonnant, elle est l'une des premières formes de vie apparue sur Terre, il y a 3,6 milliards d'années. C’est la spiruline. Elle est tellement microscopique que cette algue d'eau douce en forme de spirale est totalement invisible à l'œil nu.La spiruline peut être consommée dans des jus, dans des plats ou en comprimés.

50 à 70 % de protéines

Seulement populaire en occident depuis le début des années 2000, la spiruline est consommée depuis plusieurs siècles en Amérique latine mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique. Les femmes du Tchad en Afrique récoltent cette petite algue depuis plusieurs siècles. Une aubaine puisqu'elle peut être utilisée contre la malnutrition.

En effet, la spiruline est considérée comme un super-aliment. Cette micro-algue concentre pas moins de 50 à 70 % de protéines et est très riche en acides aminés, antioxydants, vitamines, fer...

Un coup de pouce pour les sportifs

Au-delà de ses bienfaits pour la santé, la spiruline est également un atout pour les sportifs. “Le fer me permet d'avoir un taux dans la normale, donc ne pas être anémié et de lutter contre la fatigue“, explique Florian Déchand, champion régional de cross. Et pour les sportifs qui auraient souvent des courbatures ou des crampes, la magie de la spiruline va opérer également et les éliminer !