Psychotropes : la Thaïlande retire le kratom de sa liste des drogues illicites

La Thaïlande a retiré de sa liste des drogues illicites le kratom, une plante psychotrope originaire d'Asie du Sud-Est longtemps utilisée dans la médecine traditionnelle.

Les Thaïlandais sont désormais "autorisés à consommer et à vendre du kratom", a indiqué le porte-parole du gouvernement Anucha Burapachaisri. Les charges à l'encontre des personnes poursuivies vont être levées et plus de mille détenus vont être libérés, a-t-il précisé.