Profiter du confinement pour prendre soin de soi et de l'environnement.

En cuisine, en faisant ses courses, devant son ordinateur, sur son balcon : le confinement est l'occasion de découvrir de petits gestes bons pour le moral et l'environnement, mais aussi le portefeuille.

C'est le bon moment pour privilégier les petits producteurs et les paniers bio . De la même façon, apprenez à surgeler les aliments et à rationaliser le rangement de votre frigo.

Internet regorge de recettes "spécial confinement" pour cuisiner les restes , tester les légumineuses ou des recettes végétariennes et éviter l'overdose de pâtes, tout en découvrant les protéines végétales.

Se mettre derrière les fourneaux peut être un bon moyen de se faire plaisir pendant le confinement et d' initier ses enfants à la cuisine. La cheffe Amandine Chaignot propose des recettes simples sur YouTube depuis sa petite cuisine.

Le confinement peut être l'occasion de faire le tri dans ses placards et de préparer des cartons à donner ensuite. Idem pour les piles ou les ampoules usagées qui trainent dans les placards et qui vont au recyclage. Pourquoi ne pas organiser une "chasse aux piles" avec ses enfants pour les débusquer, les tester puis les stocker dans une boîte en attendant de pouvoir les déposer au tri?

En télétravail

Faire le tri dans ses mails et supprimer ceux qui sont inutiles permet de limiter les besoins en stockage dans des data centers, très énergivores. Il faut aussi éviter d'envoyer des mails inutiles et il est préférable d'enregistrer les données sur son propre disque dur plutôt que sur les services à distance (ou cloud). C'est aussi le bon moment pour se mettre à sauvegarder ses données, si on ne le fait pas déjà régulièrement.