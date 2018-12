Produits laitiers : que donner à son enfant et à partir de quel âge ?

Lait, fromage, yaourt, fromage blanc sont d'excellentes sources de calcium pour les enfants, à condition de bien les choisir, d'en connaître la bonne dose et de respecter les recommandations d'âge.

Voici le mode d'emploi à suivre dès la naissance.

Avant 1 an

A priori, le lait de vache peut être introduit dans l'alimentation des enfants à partir de l'âge de 1 an. La première année, les pédiatres rappellent qu'il est indispensable de nourrir son bébé avec du lait maternel ou lait infantile (lait 1er âge d'abord puis lait de suite) assurant un apport en fer et vitamines plus important, nécessaires à sa croissance.

En cas d'allergie au lait de vache (APLV), la plus fréquente encore chez le petit nourrisson (1% entre 0 et 2 ans), les laits dits à hydrolyse poussée à base de protéines de lait de vache découpées (lactosérum et caséine), disponibles en pharmacies et certaines grandes surfaces, constituent une première alternative. Autre option envisageable si la première ne facilite pas assez la digestion, des laits hydrolysés de riz, préparés avec des nutriments essentiels pour éviter les carences.

Les autres laits ?

Les spécialistes avertissent sur les risques de dénutrition chez les tout-petits (au moins jusqu'à 6 mois) quant à l'utilisation des laits végétaux d'amande, de noisettes, de soja, d'avoine et de riz, car leurs teneurs en calcium, fer et lipides sont insuffisantes pour assurer le bon développement du cerveau, des os et de la moelle osseuse des bébés. Ils sont par ailleurs trop riches en protéines, à l'instar des laits de chèvre ou de brebis.

Passé cette période, le temps de la diversification permet l'introduction d'autres types de laits. Le lait de riz est celui qui convient le mieux aux enfants comme alternative au lait de vache ou à donner en alternance.

Après 1 an

Si le lait de vache, riche en vitamines B, D, A et protéines, n'est pas adapté aux nourrissons, il est en revanche recommandé pour les enfants à partir de 1 an pour couvrir les besoins en calcium. La version demi-écrémée est celle qui a le meilleur rapport protéines/lipides/calcium et représente d'ailleurs 64,2% de la consommation en lait des Français qui atteint 49 litres par an.

Entre 1 et 3 ans, 500 mg de calcium sont conseillés soit 2 produits laitiers ce qui correspond par exemple à 1 bol de lait chocolaté (250 ml) et 1 yaourt nature (128 grammes de calcium). Les recommandations passent à 700 mg entre 4 et 6 ans. Le bol alimentaire journalier idéal contient 2 à 3 produits laitiers en ajoutant un produit type petit-suisse nature (131 grammes de calcium) ou un morceau de comté ou de gruyère (300 mg de calcium contre 100 mg pour produit de type Kiri ou Vache qui rit) avec du pain au goûter ou sur des pâtes.

Entre 7 et 9 ans, les apports recommandés atteignent 900 mg puis 1200 mg pour les enfants et les adolescents. Pour les yaourts, laits et crèmes dessert, mieux vaut éviter les produits transformés aux fruits ou aromatisés qui contiennent des sucres ajoutés et choisir des produits nature à 20% de matières grasses.