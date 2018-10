Prendre sa santé en main: comment se mettre au régime anti-inflammatoire ?

Comment peut-on contribuer à prévenir les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, les maladies cardio-vasculaires, l'arthrose ou certains cancers ?

Adopter une alimentation anti-inflammatoire à long terme est une des clés pour rester en bonne santé, que l'on peut découvrir dans le cadre d'une thalassothérapie.

Au centre de thalassothérapie de Port-Crouesty dans le Morbihan, en Bretagne, l'équipe médicale sensibilise les curistes à une alimentation anti-inflammatoire, proche du régime méditerranéen, en organisant des cours de cuisine à la fois diététiques et gourmands.

Pour réduire l'inflammation et le stress oxydatif des cellules, la composition des repas veille à favoriser les bonnes bactéries du microbiote ou flore intestinale, dont le rôle est aujourd'hui scientifiquement reconnu dans l'apparition de maladies métaboliques et probablement psychiques comme la schizophrénie. Les aliments qui sont capables d'avoir cette action protectrice sont essentiellement les fruits et légumes y compris les jus de légumes crus gorgés de vitamines, de minéraux et d'antioxydants.

On sait également que l'inflammation est régulée par la production d'insuline, déclenchée par les aliments sucrés (biscuits, viennoiseries, barres chocolatées, pâtisseries) et les farines blanches (pain, pâtes) qui ont un index glycémique élevé, à éviter à la fin des repas. Les céréales sont aussi des sucres appelés glucides, mais si elles sont choisies dans leur version complète on peut considérablement réduire leur impact inflammatoire sur l'organisme grâce à leur teneur en fibres. La quasi-totalité des légumes ne produisent que peu d'insuline.

Autre classe d'aliments stratégiques pour lutter contre l'inflammation et les douleurs chroniques type tendinites ou rhumatismes : les omégas-3 ou acides gras essentiels. Consommer deux à trois fois par semaine de petits poissons gras pauvres en mercure comme la sardine est très bénéfique, y compris pour les sportifs. Sous forme végétale, les omégas-3 se trouvent dans l'huile de lin de colza ou de noix. Pour optimiser l'assiette santé, les cuissons douces à la vapeur à moins de 100 degrés est conseillée tandis que le barbecue est à proscrire.