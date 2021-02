Premier rendez-vous : pourquoi il est important de se fier à sa première impression ?

Pour tenter de répondre à cette interrogation, les chercheurs ont convié 372 personnes à participer à plusieurs speed datings à Montréal en 2017 et 2018. Avant de rencontrer leur "date", ils ont dû répondre à un questionnaire destiné à évaluer leur personnalité et leur état de bien-être . Une chose qui a également été demandée à un ami proche ou membre de la famille des participants. Puis ils ont eu des rendez-vous très brefs, de trois minutes, à l'issue desquels ils ont évalué la personnalité de l'individu qu'ils venaient de rencontrer.

S'il n'est pas des plus aisé de trouver l'amour en temps de Covid, les applications de rencontres semblent faire l’unanimité depuis le premier confinement et permettent des premiers rendez-vous à distance. Ce qui n'aide pas à se faire un avis. Quand les choses reviendront à la normale, cette nouvelle étude pourrait bien vous servir ! Menée par des chercheurs canadiens révèle qu'il est primordial de se fier à sa première impression : c'est - presque - toujours la bonne.

Si les premiers rendez-vous (physiques) se font de plus en plus rares depuis le début de la pandémie, nombreux sont ceux qui poursuivent malgré tout leur quête de l'amour. Et pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut être attentif à chaque détail lors du premier rendez-vous.

Naturel et confiance en soi permettent une meilleure "lisibilité"

L'étude révèle que d'une façon générale, la première impression des participants était plutôt pertinente. Ils ont interprété avec précision la personnalité de leur(s) date(s).

Mais les chercheurs expliquent que certaines rencontres étaient plus faciles "à lire" que d'autres. "Certaines personnes sont des livres ouverts dont les personnalités distinctives peuvent être perçues avec précision après une brève interaction tandis que d'autres sont plus difficiles à décrypter", analyse Lauren Gazzard Kerr, étudiante en doctorat au département de psychologie de l'université McGill.

"Les personnes qui signalent un bien-être, une estime de soi et une satisfaction dans la vie plus élevés ont tendance à rendre la tâche plus facile."

Les personnes dont les niveaux de bien-être sont les plus élevés seraient plus efficaces lorsqu'il s'agit de se présenter : leur comportement correspondrait davantage à leur personnalité réelle. Ils se livreraient ainsi avec plus d'authenticité et seraient particulièrement fidèles à eux-mêmes.

Chose moins évidente pour celles et ceux qui ressentiraient un certain mal-être. D'après les chercheurs, le contraire pourrait également être plausible : les personnes perçues avec précision pourraient en éprouver un plus grand bien-être.